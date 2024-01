Tentazione Napoli | si libera ‘a costo zero’ | sarebbe l’acquisto perfetto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilal lavoro per rinforzare la squadra a gennaio, ma il club ha già occhi per il futuro: tra gli obiettivi un acquisto azero La stagione corrente non sta certamente rispettando le aspettative dei tifosi del. Dopo la trionfale vittoria scudetto nel con Luciano Spalletti alla guida, Rudi Garcia ha assunto il comando dello spogliatoio campione d’Italia. Sin dalle prime uscite si è vista la poca alchimia con l’ambiente. Conseguenza di ciò è stato poi l’immediato esonero, con la panchina affidata a Walter Mazzarri, ritornato sulla panchina deldieci anni dopo l’ultima esperienza in azzurro. Anche con Mazzarri però le cose non stanno andando per il meglio e la sensazione è quella che in estate ci sarà una rivoluzione totale. Con rivoluzione totale si vuole intendere che vi saranno cambiamenti ...