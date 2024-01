Tenta di portare droga al figlio detenuto | arrestata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOre di tensione nel carcere di Ariano Irpino, dove il personale di Polizia Penitenziaria ha sequestratoben occultata nelle parti intime di un familiare ammesso in carcere per un colloquio con iled altri ristretti si barricano in cella per ostacolare una perquisizione in cella da parte degli Agenti. Ricostruisce i fatti Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Nella tarda mattinata di ieri, la madre di unfaceva ingresso presso l’accettazione colloqui del carcere di Ariano Irpino al fine di poter effettuare colloquio visivo con il. Successivamente, espletate le formalità di rito, nel corso di un’operazione di servizio finalizzata alla prevenzione e ...