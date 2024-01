Tenta di annegare la moglie in un secchio d’acqua | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa vittima, unadi 34 anni, ultime violenze le ha subìto lo scorso 2 dicembre, il giorno prima della denuncia: morsi sul viso, braccia e mani. Il marito, dopo averla scaraventata a terra e devastato la casa, l’ha afferrata per i capelli, trascinata in bagno e immerso la testa in unneltivo di annegarla gridando “fai succedere sempre questo, sei un’istigatrice di merda”. E’ statostamattina dai carabinieri di Ercolano (Napoli) il marito violento, un pregiudicato di 46 anni, accusato di questi e altri indicibili maltrattamenti ai danni della– la 34enne G.S. – che all’inizio di dicembre ha seriamente rischiato la vita. Il 46enne R.C. è stato ammanettato nella vicina Massa di Somma al termine di indagini coordinate ...