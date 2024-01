Tennis | Torneo Brisbane Sabalenka ai quarti | sfiderà Kasatkina

... nel luglio del 2022 era classificata al numero 10 del mondo , ma daldi Stoccarda dell'... Non appena ho potuto ricominciare a fare fitness e a giocare aè stato davvero bello, sudavo e ...Avanza anche la sseconda testa di serie, Elena Rybakina, che affronterà Anastasia Potapova BRISBANE (AUSTRALIA) - Aryna Sabalenka ai quarti di finale del Brisbane International presented by Evie, Wta ...Rafa Nadal prosegue il suo cammino nel torneo Atp 250 di Brisbane, in Australia, dove due giorni fa aveva fatto il suo ritorno sul circuito dopo oltre un anno di assenza per i problemi ad un'anca. Il ...Rafa Nadal prosegue il suo cammino nel torneo Atp 250 di Brisbane, in Australia, dove due giorni fa aveva fatto il suo ritorno sul circuito dopo oltre un anno di assenza per i problemi ad un'anca. (AN ...