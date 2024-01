Tennis | Lorenzo Musetti tra antiche lacune e novità da metabolizzare nel tempo

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Necessario invertire la rotta. Le difficoltà disono evidenti agli addetti ai lavori del massimo circuito internazionale. Il carrarino fatica a evolvere il suoin termini di aggressività e di continuità e la sconfitta di ieri contro il russo Pavel Kotov, negli ottavi di finale dell’ATP250 di Hong Kong, pone l’accento sulle criticità nel gioco del toscano. Unspesso passivo e poco attento nei momenti più importanti dell’incontro. Le problematiche sono sempre le stesse: poca costanza con il fondamentale del servizio e una seconda troppo morbida; scarsa efficacia in risposta; mancanza di decisione quando è necessario affondare il colpo decisivo. Aspetti che sono legati chiaramente anche alla fiducia. Per dirla in un altro modo, la pallina acammina poco, specialmente ...