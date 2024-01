Tennis | Juncheng Shang riceve la wild-card per gli Australian Open Promessa cinese attesa da Tiafoe

(Di giovedì 4 gennaio 2024)ha ricevuto unaper gli. Iltaha convinto gli organizzatori del primo Slam della stagione, che scatterà domenica 14 gennaio, a offrirgli un biglietto per l’accesso diretto al tabellone principale senza dover passare dalle qualificazioni. Il 18enne, attualmente al 165mo del ranking ATP virtuale, ha staccato il biglietto per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong dopo aver sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp e domani tornerà in campo sul cementoper fronteggiare lo statunitense Francesfa base in Florida, presso la IMG Academy, ed è conosciuto con il soprannome di Jerry. Gli addetti ...

