Tende cavo d’acciaio per strada ad altezza d’uomo | 24enne arrestato per strage

Ilera stato prelevato da un cantiere nei dintorni. Due complici Per il fermato - un milanese con alcuni precedenti e residente nella zona - ora le accuse sono pesanti: strage e attentato alla ..."Ho sentito dei rumori, mi sono affacciato, ho visto queste persone che avevano legato il. Poi è passata un'auto e ha beccato il filo in pieno". È il racconto di Nicola Ricciardelli, 26 anni, ...Una "bravata" che poteva finire in tragedia. la scorsa notte, dopo le 2, tre ragazzi hanno teso un cavo di acciaio in viale Toscana a Milano, da un lato ...La fortuna è stata che quel gesto sconsiderato non abbia provocato veri danni. A Milano un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per ...