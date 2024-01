Teatro | A Catania ‘Dio non parla svedese’

... "La Città senza nome" di e con Lucas Joaquin Da Tos Villalba e Matteo Campagnol (13 ed il 14 Aprile) e per concludere al Piccolodella Città, "Testimoni oltre il buio" VOCE AI DIRITTI UMANI, ...Erano tempi, quelli del Lombardus mirabilis, curiosamente coincidenti con la nomina di Buttafuoco, grazie a Lombardo, come presidente delStabile die con la prefazione dello stesso ...“Mai tante opportunità di finanziamento per lo sviluppo della Sicilia” “Sto lavorando personalmente affinché l’area di Catania ospiti nei prossimi mesi il più grande polo produttivo italiano ...La stagione della rassegna teatrale Palco Off 2023 continua ad entusiasmare il pubblico. Dopo Eugenio Di Fraia con “Itinerdante” , Stefano Santomauro con “Happy Days” e Alberto Viscardi con “Seconda s ...