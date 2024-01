Taxi | proclamato sciopero il 23 gennaio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il sindacato USB ha dichiarato unodi 24 ore il prossimo 23, giorno in cui i tassisti romani incroceranno le braccia per protesta. Due, ma non le uniche, sono le motivazioni: Il mancato adeguamento della TARIFFA agli indici ISTAT ci schiacciano in una morsa tra costi di gestione e “reddito del tassista” insostenibile. Questo squilibrio che dura da anni è evidentemente ingiusto. Ancor di più quando poi ci sentiamo dire da mesi a breve arriverà un intervento, intanto aumentiamo i. L’impunità di cui gode il noleggio con conducente, a fronte della mancata applicazione dell’Articolo 29 rasenta il ridicolo se non fosse per il danno che ci procura. NCC di ogni Comune d’Italia agiscono indisturbati e contemporaneamente quelli di Roma e comuni della Provincia, grazie alla multinazionale californiana fanno praticamente un ...

...2023 riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali... treni, mezzi pubblici, autobus, tram e metropolitane, e persino ie le auto a noleggio con ...... Orsa e Fast Consal - hannolo sciopero contro la mini - riforma approvata ieri in via definitiva dal Parlamento. Le novità previste per idal decreto Asset sono minime e ...Il sindacato USB ha dichiarato uno sciopero di 24 ore il prossimo 23 gennaio, giorno in cui i tassisti romani incroceranno le braccia per protesta. Due, ma non le uniche, sono le motivazioni: Il manca ...