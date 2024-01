“Tanti auguri di buon inizio” Gli auguri per il nuovo anno | poi Antonello muore a soli 27 anni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “dia tutti.. belli!”, poi l’ultimo dell’immortalato nelle “storie” su Instagram e un post per salutare il. “Per quanto possa essere difficile la vita, tu devi combattere sempre fino all’ultimo respiro… Esco stanco dal 2023 ma entro nel 2024 con il sorriso”, aveva scritto sui social la giovane vittima dell’incidente stradale.Mochi è stata la prima vittima della strada a Roma. Ventisettee un lavoro come pastry chef, si è schiantato con la sua Smart contro un albero la notte di Capod, in via Leone XIII all’Aurelio. Nulla hpotuto i soccorritori intervenuti dopo l’incidente stradale.Mochi è ...

"Buongiorno, dunque ci può parlare del suo nuovo librooo" "Volentieri, il mio nuovo libro parla di" "Stupendooo, le facciamoper questa pubblicazione e la festeggiamo con Paperback ...È stato un piacere illustrargli l'avanzamento dei lavori deiprogetti che abbiamo messo in campo per il Giubileo, per l'accoglienza e per prenderci cura delle persone più fragili. Ringrazio il ...Alfonso Signorini è intervenuto sui social per criticare l'atteggiamento di alcuni inquilini dopo l'uscita di Luzzi dalla casa per un lutto ...Una fine anno fortunata per una signora ravennate che, inavvertitamente, aveva lasciato il proprio portafogli contenente, oltre ai documenti ...