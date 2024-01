Tagli ai disabili | Malanchini Lega | “Casati e Messina? Polemiche inutili” Il consigliere del Pd | “Ripristinare subito i fondi”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Bergamo. Ie il dietro front fatto da Regione Lombardia in merito ai sussidi per le persone contà riconosciute gravi e gravissime continuano a tenere banco. E alle parole delregionale del Pd Davidee dell’assessore al Welfare del Comune di Bergamo Marcella, risponde Giovannidellaal Pirellone: “Forse ile l’assessore, prima di fare dichiarazioni dovrebbero informarsi meglio, in particolare quando affermano che i Comuni non fossero informati circa i cambiamenti nella programmazione, contenuti nel Piano nazionale non autosufficienza e che Regione ha dovuto recepire. La Direzione generale Famiglia di ...

Si pensi alle categorie fragili tra cui vi sono gli anziani, i, i disoccupati, i migrati...di aggregare e mettere in circolo risorse aggiuntive per contrastare gli effetti legati ai......tariffe delle Case Residenza Anziani e dei Centri Socio Riabilitativo e Residenziali per. ... Sono infatti aumentati i costi delle strutture e ieffettuati sulle forniture non sono stati ...La Lombardia leghista ha approvato lo scorso 28 dicembre una delibera che ha tagliato il contributo economico ai familiari di persone con disabilità gravissima.Maria Elisa Bixio, segretaria del Pd e consigliera d'opposizione: ”Hanno colpito duro su famiglie e imprese. E non si sa come spenderanno le risorse in più” ...