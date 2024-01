Sunderland-Newcastle FA Cup | 06-01-2024 ore 13 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La rivalità tra, club con sede nel nord est dell’Inghilterra, non solo è molto antica, il primo scontro diretto risale al 1888, ma anche molto sentita, che affonda le proprie radici in tempi lontani, quando il football non era ancora stato inventato. Cosa non rara di questi tempi per quanto riguarda le InfoBetting: Scommesse Sportive e