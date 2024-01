Sudtirol | UFFICIALE | arriva Molina dagli svincolati

Pierpaolo Bisoli non è più l’ allenatore del Sudtirol : a comunicarlo in maniera UFFICIALE è il club con una nota all’indomani... (calciomercato)

Mercato,Ghedjemis Come era nell'aria da qualche giorno, è arrivato il giovane attaccante ... Sul fronte cessoni, Lulic dovrebbe andare al Bari grazie ad un triennale e non alcome ...Era già successo nella scorse settimane e ieri, in occasione del match casalingo col, e ...da fuori città e si è ritrovata con il cimitero chiuso in anticipo rispetto all'orario: '...Il Sudtirol piazza un colpo importante a centrocampo. Il club ha infatti comunicato l`acquisto di Salvatore Molina, centrocampista ex Monza e Atalanta. Questa la.Il centrocampista croato Karlo Lulic, classe '96, ha ufficialmente firmato il suo nuovo contratto con la società pugliese, Bari. Lulic, precedentemente con il Frosinone, si trasferisce a definitivo al ...