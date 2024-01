Su Sky Sport | torna “Calciomercato – L’Originale” | in onda tutte le sere dal 5 gennaio 2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un grande classico dell’inverno che, come da tradizione, inaugura il nuovo anno da più di venti anni:”, inledal 5, dal lunedì al venerdì alle 23, su Sky24, SkyCalcio e in streaming su NOW, per vivere gli aggiornamenti del mercato di … L'articolo proviene dain TV.

Il 2023 passerà alla storia come uno degli anni più entusiasmanti per lo Sport azzurro . Ultimo in ordine temporale il titolo di Campioni del Mondo di ... (digital-news)

Su Sky Sport , in streaming su NOW e DAZN una stagione di basket da non perdere con la Turkish Airlines Eurolega 2023 / 2024 , la massima competizione ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport , in streaming su NOW e DAZN una stagione di basket da non perdere con la Turkish Airlines Eurolega 2023 / 2024 , la massima competizione ... (sportintv.eu)

Buchanan è arrivato a Milano e diventerà a breve un giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno trovato un accordo con il Bruges sulla base di sette milioni di euro più bonus fino a un massimo di dieci. ...Le parole di Sardar Azmoun, in diretta su24, subito dopo la vittoria in Coppa Italia della Roma contro la Cremonese. 'Quando sono arrivato la gente non mi voleva, ho subito pensato che dovevo lavorare tanto per aiutare la suadra. ...Le parole di Sardar Azmoun, in diretta su Sky Sport 24, subito dopo la vittoria in Coppa Italia della Roma contro la Cremonese. "Quando sono arrivato la gente non mi voleva, ho subito pensato che dove ...Lo svedese, senior advisor della proprietà del Milan, è rientrato da Miami ed è andato immediatamente a Milanello per assistere all’allenamento da bordo campo al fianco di Moncada ...