(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non sarebbero stati nè gli Usa, nè. L'Isis si è addossato la responsabilità per il doppio attentato avvenuto ieri tra la folla vicino alla tomba di Qassem Soleimani, nella cittàiana di Kerman, che secondo un bilancio rivisto al ribasso ha provocato 84 morti e 284 feriti. Comunque la peggiorenella storia della Repubblica islamica. Il presidente della Repubblica, Sergio, in una nota condanna "lodioperato ieri a Kerman, in, costato la vita a tanti cittadini, merita la più ferma condanna della comunità internazionale" L'articolo proviene da Firenze Post.

