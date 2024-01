«Sto a morì ragà… si è sentito?» | il fuorionda di Giorgia Meloni Poi la fuga in bagno – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Quando scappa, scappa. Mancavano soltanto tre domande alla chiusura della conferenza stampa di fine anno, quandoha mostrato i primi segnali di cedimento. «Sto a, ragà», si è lasciata scappare la premier dimenticandosi il microfono acceso. Erano passate più di tre ore dall’inizio della conferenza e toccava a Teresa Trillò, giornalista di Radio24, fare la domanda successiva. Quando la cronista si è avvicinata al microfono sorridendo, la premier si è subito resa conto dell’accaduto. «Si è, vero?», ha chiesto la premier ai giornalisti presenti. A quel punto,spiega: «Signori, devo andare in, non so come fare. Giuro, vorrei farcela per altre tre domande, posso un secondo, che devo fare, scusatemi». Ecco dunque che la conferenza stampa si interrompe ...