Steiner | Haas e il ritorno a un pilota rookie | lezione appresa

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Formula 4, Formula 3, fino alla Formula 2 . Sono categorie di formazione per i giovani piloti e, spesso, sono indicate come propedeutiche alla Formula 1. Un aggettivo che andrebbe cambiato, visto ...

... commentando la possibilità di dover sostituire un pilota perché al passo d'addio, Guenther... Bravo Bearman, in futuro un solo rookienel corso del 2023 ha offerto a Oliver Bearman, ...: 4 Gunther, alla vigilia del campionato, puntava su tre aspetti: un main sponsor finalmente solido, la continuità dell'ufficio tecnico, la possibilità di schierare, come piace a lui e ...Il team principal non esclude che in futuro il team possa dover ricorrere nuovamente a un pilota debuttante. Steiner fissa un paletto fondamentale: se rookie sarà, ci sarà spazio per un solo pilota ...Haas-Teamchef Günther Steiner deutet an, dass sein Fahrerduo Ende 2024 ändern wird. Durchaus denkbar, dass für den Dänen Kevin Magnussen dann der junge Oliver Bearman ins Team kommt.