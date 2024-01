Star Wars | New Jedi Order | la regista | Era ora che una donna desse forma alla galassia lontana lontana

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sharmeen Obaid-Chinoy celebra l'incarico di dirigere: Newe la fine del predominio maschile sulla saga creata da George Lucas. Finoraè stato un affare di soli uomini, ma adesso tutto sta per cambiare. Il preannunciato film in uscita nel 2026 che vedrà il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker sarà diretto da una, la due volte premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy. E proprio laha celebrato l'importante traguardo affermando l'importanza di una presenza femminileguida della. "Era solo questione di tempo prima che unafosse messa ...

Rebel Moon ha tanti problemi. Zack Snyder abbiamo imparato a conoscerlo bene negli anni e ormai non dovrebbe più stupire ...Cos'hanno in comune E.T. - L'Extraterrestre e la saga di Star Wars, a parte un successo planetario e protagonisti indimenticabili Scopriamo una straordinaria curiosità che lega il capolavoro di Steve ...