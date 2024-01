Sport in tv oggi giovedì 4 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, la pallanuoto con gli Europei, gliinvernali con sci di fondo, salto con gli sci, biathlon e slittino naturale, il calcio con la Coppa Italia, il volley con la Coppa Italia e molto altro. Scatterannoin Croazia, tra Zagabria e Ragusa, gli Europei 2024 di pallanuoto maschile: in acqua quest’la Division I, composta dai Gironi A e B. L’Italia, inserita nel Girone B, giocherà a Zagabria alle ore 17.00 contro la Georgia. Nello stesso raggruppamento dell’Italia, alle ore 19.00, si affronteranno Ungheria e Grecia, mentre per quanto concerne il Girone A, che invece si disputa a Ragusa, si ...

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi , giovedì 4 gennaio: in programma il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, la ... (oasport)

... ma anche in diretta tv in chiaro su Rai+ HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale ......il serbo a Udine guadagna 500mila euro As Roma 16/04/2023 - campionato di calcio serie A / Roma - Udinese / foto Antonello Sammarco/Imagenella foto: Lazar Samardzic Samardzic Napoli, la ...Necessario invertire la rotta. Le difficoltà di Lorenzo Musetti sono evidenti agli addetti ai lavori del massimo circuito internazionale. Il carrarino fatica a evolvere il suo tennis in termini di agg ...Gli obiettivi per questa seconda parte di stagione, il mercato, ma, soprattutto, il futuro della sua Omag-Mt. È uno Stefano Manconi a 360 gradi ...