Sparo di Capodanno | il 31enne ferito denuncia Emanuele Pozzolo Ora la Procura può indagarlo per lesioni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ha presentato formalmente querela Luca Campana, ilche la notte diè rimastoda un proiettile partito dalla pistola del parlamentareal termine di una festa a Rosazza, in provincia di Biella. A quattro giorni dal drammatico incidente, costatogli una ferita alla coscia sinistra, un grande spavento e almeno 10 giorni di prognosi, Campana è potuto uscire dall’ospedale dove si trova ricoverato per presentare lanegli uffici della, in qualità di persona offesa, accompagno dall’avvocato Marco Romanello. Ascoltato dagli inquirenti, il giovane elettricista ha ricostruito quanto accaduto tra l’una e le due della prima notte dell’anno, negando nuovamente tra l’altro seccamente di avere maneggiato la pistola ...

“La legge italiana sul possesso di armi è la più restrittiva d’Europa e sicuramente non va allargata. Anzi, io sarei ancora più rigido. In questo ... (tpi)

... citato anche nell'introduzione dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli , e il caso di Emanuele Pozzolo , il deputato di Fdi al centro della vicenda dellodi. Il ..."Rosazza non è il Far West". A parlare è la proloco del paese in provincia di Biella dove loaccidentale da un'arma del deputato Emanuele Pozzolo ha ferito un uomo presente a una festa. "...È arrivato nel pomeriggio all’aeroporto di Bari l’elicottero Alidaunia con a bordo la 52enne di Triggiano rimasta ferita a Tirana la notte di capodanno. La donna ha subìto fortuitamente uno sparo ed u ...La rivolta viene sedata e scattano nove arresti per danneggiamento aggravato. Le indagini “sono ancora in corso” ...