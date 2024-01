Spari e insulti contro la polizia | denunciato il trapper milanese Keta per i disordini di Capodanno

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il, noto sui social come20148, è statodalla questura di Milano. Oggi, giovedì 4 gennaio, laha eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti., che ha 22 anni, è gravemente indiziato dei reati di porto abusivo di arma da fuoco e oltraggio a pubblico ufficiale. L’indagine della procura sul, di origini tunisine, è stata avviata immediatamente dopo che il giovane artista ha pubblicato una diretta su Instagram dei festeggiamenti dinel quartiere San Siro. In via Zamagna e alcune strade limitrofe, alcuni ragazzi ha tentato di dare fuoco a un cumulo di rifiuti e altri oggetti da loro accatastati. Dopodiché, hanno iniziato a ...

