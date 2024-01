Spari Capodanno | la Procura indaga anche su altri | Pozzolo non fu il solo a sparare

Leggi anche Pozzolo smentito, il ferito Luca Campana: 'Mai toccata la pistola, non è andata come dice il deputato' Sparo di, la versione di Pozzolo smentita dai testimoni: 'Ha sparato lui, ...BIELLA. Dopo lo sparo, Emanuele Pozzolo era "sotto choc". A chi era vicino a lui, ha detto: "Sono rovinato". A raccontare quegli istanti di paura è un altro testimone presente al veglione diche chiede di restare anonimo: "Non ricordo l'ora precisa, ma era l'una passata. I figli più piccoli delle famiglie presenti alla festa stavano ormai crollando dal sonno, era chiaro che ...Non ci vuole certo la sfera di cristallo per immaginare quella di oggi come la conferenza stampa più attesa degli ultimi tempi, vuoi per i due rinvii per questioni di salute che hanno fatto lievitare ...Emanuele Pozzolo, dalla cui pistola è partito il colpo che ha ferito un 31enne dopo la cena di Capodanno, ha mentito agli inquirenti Non ha negato che l'arma è la sua ma ha dichiarato che non è stato ...