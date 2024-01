Spari a Capodanno | l’ultima ipotesi degli investigatori | “Non sparò soltanto Pozzolo”

(Di giovedì 4 gennaio 2024): “Nonsolo” Il deputato di Fdi Emanuelepotrebbe non essere stato l’unico a sparare nella notte di: è l’avanzata dalla procura di Biella che sta indagando sulla tragedia sfiorata durante la festa organizzata dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La nuova, rivelata da La Repubblica, si basa sul fatto che, alla festa, c’erano diversi agenti, non solo appartenenti alla scorta di Delmastro, che secondo alcuni testimoni a mezzanotte si sarebbero allontanati. “C’erano vari agenti quella sera – raccontano alcuni testimoni – non solo quelli della scorta di Delmastro. Con amici e familiari. Facevano ...

Leggi anche Pozzolo smentito, il ferito Luca Campana: 'Mai toccata la pistola, non è andata come dice il deputato' Sparo di, la versione di Pozzolo smentita dai testimoni: 'Ha sparato lui, ...BIELLA. Dopo lo sparo, Emanuele Pozzolo era "sotto choc". A chi era vicino a lui, ha detto: "Sono rovinato". A raccontare quegli istanti di paura è un altro testimone presente al veglione diche chiede di restare anonimo: "Non ricordo l'ora precisa, ma era l'una passata. I figli più piccoli delle famiglie presenti alla festa stavano ormai crollando dal sonno, era chiaro che ...l'esame per la presenza di polvere da sparo su mani e vestiti, ma non è ancora chiaro perché il deputato di FdI, durante i saluti che era passato a fare verso l'1.30 ai festeggiamenti di Capodanno, ...La presidente del Consiglio potrebbe annunciare in conferenza stampa tra poche ore la sospensione cautelativa del deputato Emanuele Pozzolo da ...