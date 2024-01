Sparatoria in una scuola superiore a Perry | nell’Iowa | tre persone ferite Morto il colpevole

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ennesimain unaamericana. È accaduto in un istitutodi, a nord-ovest della capitale Des Moines. Lo rendono noto i media locali informati dalla polizia, intervenuta sul posto, secondo cui ci sono tre feriti, tra i quali due studenti. La polizia ha identificato la persona che ha aperto il fuoco, che è probabilmente morta a causa diche si sarebbe autoinflitto. Lasi è verificata nella mattinata del primo giorno di ritorno in classe dopo le vacanze invernali per i 1.785 studenti dellaHigh School. L’allarme è scattato poco dopo le sette del mattino, orario locale, quando sono stati avvertiti i primi spari e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenute almeno cinque ...

Un'altrainscuola degli Stati Uniti. La polizia di Perry, in Iowa, ha confermato che c'è stato un attentato inscuola superiore della città. Le notizie ufficiali sono poche mentre si ...inscuola superiore di Perry, in Iowa, a Nord - Ovest della capitale Des Moines. Lo ha fatto sapere la polizia, spiegando di essere intervenuta sul posto rispondendo all'aggressore. ...Sparatoria in una scuola superiore di Perry, in Iowa, a Nord-Ovest della capitale Des Moines. Lo ha fatto sapere la polizia, spiegando di essere intervenuta sul posto rispondendo all'aggressore. I ...Vladimir Putin l’ha annunciato durante un recente incontro con i veterani della cosiddetta operazione militare speciale tramesso in televisione: gli attacchi missilistici contro l’Ucraina ...