SpaceX è accusata di aver licenziato illegalmente i dipendenti che parlavano male di Elon Musk

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'agenzia statunitense per il lavoro afferma che otto persone sono state licenziate perdiffuso una lettera in cui criticavano le affermazioni del ceo

può ora decidere di risolvere la disputa con un accordo extragiudiziale con gli otto dipendenti, oppure iniziare un processo, la cui prima udienza è stata fissata per il 5 marzo.Nel reclamo presentato mercoledì, il NLRB accusadi aver interrogato i lavoratori sulla loro partecipazione alla lettera e di aver detto ai dipendenti di non discutere di questi colloqui. La ...TCL C80 in formato da 85 pollici è un'alternativa molto interessante per chi si vuole godere cinema, sport e giochi sul grande formato, senza 'esagerare' con la diagonale e con il prezzo, ma potendo c ...Il 22 dicembre è stato completato il 70° volo del drone NASA Ingenuity su Marte. Si è trattato dell'ultimo volo per il 2023 esplorando una zona sabbiosa e ricca di dune che è difficilmente percorribil ...