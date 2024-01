Spaccio di droga | 2 anni di carcere per un 20enne

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di attività investigativa posta in essere dal personale del Commissariato di P.S. di Lauro tesa al contrasto dellodi sostanze stupefacenti nei Comuni di Quindici e Pago del Vallo di Lauro veniva trasmessa un’articolata informativa alla Procura della Repubblica di Avellino in cui emergeva, tra l’altro, la fitta rete di contatti tra gli indagati che ricorrevano, in particolare, tramite messaggi “whatsapp”, ad un linguaggio “criptico” finalizzato ad eludere le investigazioni. Il G.I.P. presso il Tribunale di Avellino dr. Marcello Rotondi, verificata la fondatezza del quadro probatorio fornito, ha pertanto applicato ad un giovane ventenne del circondario la pena di2 di reclusione e la multa di euro 1.500, pena sospesa, e ad altro giovane ventiquattrenne del medesimo circondario, l’affidamento in ...

CRONACA DI Roma – A Roma due persone sono state arrestate per spaccio di droga , mentre altre 2 sono state denunciate per furto aggravato. I ... (romadailynews)

Nel corso del servizio sono state identificate 90 persone tra cui due sono finite in manette, per detenzione edi sostanze stupefacenti in concorso e altre due denunciate per furto aggravato, ...Perquisito, è stato trovato in possesso dellagià divisa in dosi e dei soldi ritenuti provento dell'attività di. Tutto è stato posto sotto sequestro. Dopo la denuncia, l'uomo è stato ...Scaccio nel parco, un 29enne arrestato dai carabinieri. Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio svolti dai militari dell’Arma, la sera del 2 gennaio 2024, i carabinieri della St ...Sequestrati 21 grammi di droga e 410 euro. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania, mentre erano impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio, hanno sottoposto ad ...