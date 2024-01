Sovranista de noantri | parla più della Ferragni che di Gaza Di Battista | insulti e veleno sulla Meloni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Solitodi Alessandro Dipresidente del Consiglio Giorgiache oggi ha risposto ai giornalisti in una lunga coferenza stampa di inizio anna. L'ex grillino parte subito con un insulto: "Lade, alias Giorgia, nella sua conferenza di fine anno ha speso più parole per Chiarache per la strage di bambini (oltre 11.000) che il suo amico, il volgare criminale Netanyahu, sta compiendo anche grazie al suo ignobile silenzio", attacca Disui social. E prosegue: "Poi ha detto che occorre stare dalla parte dell'Ucraina (dovrebbe dunque smetterla di obbedire a Biden e lavorare per un negoziato e invece ha appena fatto approvare un decreto al Consiglio dei ministri per mandare ...

