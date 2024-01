Sinner lo fa sempre | il motivo è da non credere

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 4 gennaio 2024), finalmente l’arcano è stato svelato. C’è una ragione ben precisa se si ostina a farlo e stenterete adi cosa si tratti. Non se la tira neanche un po’. È genuino, è vero, è sincero. E non sembra neppure “inarrivabile” come altri campioni che camminano senza toccare terra. Anzi, a vederlo così potrebbe benissimo passare per il classico ragazzo della porta accanto. Quello alla mano, quello a cui si può chiedere di tutto,cortese e attento al prossimo. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itEd è questa, ma non solo, la vera grande forza di Jannik, il tennista altoatesino che lo scorso anno è esploso una volta per tutte affermandosi come potenziale nuovo numero 1 del mondo. Un 22enne come ce ne sono a migliaia che, pur essendo uno dei talenti più incredibili della sua ...