Sinner boom | l’annuncio fa sognare | lo ha detto davvero

(Di giovedì 4 gennaio 2024)su Jannikfagli amanti del tennis. Le dichiarazioni rilasciate hanno esaltato i tifosi del giovane talento italiano. Jannikcontinua a prepararsi al meglio per un 2024 che sarà ricco di impegni e di ardui ostacoli da scalare. Dopo essere entrato nel tennis dei grandi in punta di piedi, il giovane talento italiano si è preso la scena, facendo parlare di sé in tutto il mondo. Basta pensare ai momenti di gloria vissuti nella passata stagione, in cui Jannikha dimostrato a tutti di che pasta è fatto. Il campione italiano, nella precedente annata, ha più volte fatto capire di essere più che all’altezza delle leggende che attualmente caratterizzano il mondo del tennis. Dopo aver messo alle spalle l’ottima stagione disputata nel 2023, Jannik...

MALAGA (SPAGNA) - ascolti record per l'impresa dell' Italia contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga . A fare letteralmente ... (247.libero)

Quasi 6 milioni di telespettatori hanno seguito domenica in tv il match decisivo per la vittoria della Coppa Davis tra De Minaur e Jannik Sinner : la ... (ilfattoquotidiano)

A ottobre protagonista è stata la guerra a Gaza (451.740), mentre(82.400) ha conquistato ... i social non perdonano per caso pandoro Balocco: report esclusivo Immigrazione, un annoin Rete.Precedente La racchetta diper curare il piccolo Arturo, raccolti 18 mila euro La tua ... Al Teatro Politeama di Piacenza il 20 gennaio La difficoltà di essere madri e lavoratrici,di ...Il Tennis Club Milano Bonacossa è tra le Top School d'Italia secondo la FITP. Un percorso di crescita qualitativa che ha portato vantaggi ai futuri professionisti e ai giovani impegnati nei circuiti j ...(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - I prezzi delle case New York salgono per la prima volta da oltre un anno. Nel quarto trimestre il prezzo medio di acquisto è stato di 1,16 milioni di dollari, il 5,1% in ...