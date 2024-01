Simeone potrebbe lasciare Napoli a fine gennaio Romano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Giovanninon è soddisfatto a, questa è una certezza al momento considerando lo scarso impiego del calciatore fino a questo momento, Proprio per questo motivo l’attaccante argentino è tra i papabili cherola formazione di Mazzarri in questastra di mercato dicome sottolinea FabrizioGioessere uno da tenere d’occhio tra gli attaccanti in potenziale domino a. Cholitoilin caso di una buona proposta visto che al momento non è molto impiegato nonostante le sue prestazioni. Il rapporto con ilresta buono ma la situazione è ...