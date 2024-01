Sienna Miller mamma per la seconda volta | è una bambina

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'attrice è stata fotografata con il compagno Oli Green e la piccola, di cui non sono stati resi noti né il nome né la data di nascita. Laè madre anche di Marlowe, 10 anni, mentre per il compagno si tratta della prima paternità

Paola Turani, dall'infertilità alla gravidanza: "Vi racconto la nostra storia" X Leggi anche ›: "Ho congelato gli ovociti dopo aver compiuto 40 anni" Crioconservazione degli ...Sta per diventare mamma bis, invece,. Federica Pellegrini è incinta! L'annuncio con pancino in vista è pieno di ironia X Leggi anche › Federica Pellegrini, tutto pronto per il ...L'attrice, 42 anni, e il suo fidanzato Oli Green, 27 anni, hanno dato il benvenuto a una bambina. Nella prima uscita pubblica della piccola, l’attenzione di tutti però è stata catalizzata da un access ...Sienna Miller è diventata mamma per la seconda volta, la prima con il fidanzato Oli Green. A rivelarlo alcune foto, che ritraggono i due neo genitori per le strade di Londra insieme alla bambina. Per ...