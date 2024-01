“Si è mosso Flavio Briatore” Il gossip su Elisabetta Gregoraci e l’ex marito nel mondo della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Svolta improvvisa nel futuro di. Infatti,le avrebbe garantito un’ottima soluzione per quanto riguarda la sua vita professionale. Ovviamente ci riferiamo all’ambitotelevisione, infatti molto presto potremmo vederla all’opera in una trasmissione molto interessante. Lo zampino dell’imprenditore sembra davvero essere stato decisivo.non ha ancora commentato la vicenda e non lo ha fatto nemmeno, ma le indiscrezioni sono molto chiare. Infatti, si è scoperta anche l’emittente per la quale la conduttrice dovrebbe lavorare tra poco. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo e perché l’uomo è così importante per ...