Shia LaBeouf diventerà diacono cattolico grazie al film su Padre Pio

(Di giovedì 4 gennaio 2024)ha ufficialmente iniziato il lungo percorso che lo porterà a diventaredella Chiesa Cattolica, ricevendo il sacramento della Confermazione (meglio noto come “cresima”), attraverso cui il fedele perfeziona la propria appartenenza alla Chiesa Cattolica. A darne notizia, l’ordine dei Cappuccini statunitensi, con un comunicato: “Siamo entusiasti di condividere che il nostro caro amicoè entrato pienamente a far parte della nostra Chiesa lo scorso fine settimana attraverso il sacramento della cresima“; la cerimonia è stata officiata dal vescovo Robert Barron, del Minnesota. Come riportato dall’agenzia specializzata Catholic News, Alexander Rodriguez, confratello e sponsor dell’attore lungo tutto il suo percorso di ricevimento del sacramento, ha dichiarato che La Beouf ...