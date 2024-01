“Senza parole” Beatrice lascia il Grande Fratello e Signorini non può non intervenire | cosa è successo nella Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024)Luzzi ha abbandonato ladel. Dopo l’addio temporaneo di qualche settimana fa, la notizia della morte del papà e la decisone di uscire dal reality show. Un duro colpo, visto a inizio dicembre avevato momentaneamente il programma per stare vicino alla famiglia per via di un intervento che il padre avrebbe poi affrontato e superato.giornata di mercoledì 3 gennaio 2024, poi, è arrivato il triste annuncio. Annuncio che è poi arrivato ancheper mezzo della produzione. Gli inquilini hanno scoperto della morte del padre diLuzzi e le reazioni sono state diverse, come hanno notato anche gli utenti dei social. Le persone più vicine all’attrice come Vittorio Menozzi e Fiordaliso ...