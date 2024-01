Sensi verso un nuovo addio all’Inter | un club di Serie A bussa alla porta – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sembra ormai chiaro che l’idea dell’Inter è quella di separarsi dida Stefano, rientrato in estate dal prestito al Monza. Un altrodiA mostra interesse per il centrocampista. SONDAGGIO – Buone notizie per l’Inter, che potrebbe fare cassa con gli esuberi presenti in rosa. La speranza di inizio stagione era che Stefanopotesse riuscire a rientrare nel progetto nerazzurro. Ma le scelte di Simone Inzaghi hanno fatto intendere le sue intenzioni nei riguardi del calciatore, rientrato in estate dopo il prestito al Monza. Il centrocampista, dunque, sembra essere sempre più orientato a lasciare diilnerazzurro. Adesso la società interessata aè quella del Sassuolo, che sta facendo un sondaggio per lui. I prossimi ...