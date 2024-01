Selena Gomez e Benny Blanco insieme a vedere l' NBA | è la prima volta in pubblico dopo la conferma della loro relazione

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A ufficializzare latraè stata di recente l'attrice in persona, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti del...

Threads arriva in Italia, cinque mesi dopo il ... (amica)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Leggi Ancheaddio alla musica 'Faccio un ultimo tentativo prima di ritirarmi...' Leggi Anchepubblica il nuovo singolo, 'Single Soon': un inno a tutte le single del mondo, ...sembra pronta a voltare pagina e dire addio alla musica. Durante un recente intervento sul podcast 'Smartless', ha annunciato il possibile addio alla carriera musicale , progettando forse ...Benny Blanco: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore, rapper e producer fidanzato con Selena Gomez.La performance di Daniel Craig, ormai ex James Bond, in Queer di Luca Guadagnino, è tra le più attese del 2024. (ANSA) ...