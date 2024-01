Sci fondo | Tour de Ski Amundsen vince pursuit Davos | 10^ Pellegrino

Harald Ostberg Amundsen si aggiudica l’anomalo inseguimento di 22km in tecnica classica di Davos , valido per la quinta tappa del Tour de Ski. En ... (sportface)

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 929 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 734 3 GOLBERG Paal NOR 720 4 VALNES Erik ... (oasport)

La migliore delle azzurre è Caterina Ganz 23 In testa resta Jessie Diggins DAVOS (SVIZZERA) - Kerttu Niskanen si conferma la principale protagonista in tecnica classica nel diciottesimo Tour de Ski. ...Oggi, sulla neve fresca della località svizzera, sono tornati a dominare i norvegesi, ma hanno dovuto spingere asull'accelatore per sganciarsi dai pretendenti di Svizzera, Francia, Germania, ...Il Tour de Ski 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, che si concluderà domenica 7 gennaio 2024, vede Federico Pellegrino scivolare dalla terza all'ottava posizione nella quint ...Oggi, sulla neve fresca della località svizzera, sono tornati a dominare i norvegesi, ma hanno dovuto spingere a fondo sull'accelatore per sganciarsi dai pretendenti di Svizzera, Francia, Germania, ...