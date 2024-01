Sci di fondo | Tour de Ski | la FIS toglie l’accredito all’allenatore tedesco per violazione delle regole

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La Fis ha privato l’allenatoredi sci diPeter Schlickenrieder del suo accreditamento alde Ski primaultime due tappe a causa di una. Il diretto interessato ha confermato giovedì la sanzione della Fis, reo di aver messo gli sci trasversalmente durante le gare di inseguimento all’inizio della giornata in modo che i suoi atleti potessero rimuovere la neve sotto gli sci in condizioni difficili. “È stata una– ha detto il tecnico teutonico, che è stato anche multato di 1.000 franchi svizzeri -, naturalmente ho accettato la penalità anche se è un po’ dura”. Schlickenrieder ora non potrà più essere con la squadra durante le ultime due tappe del ...

Harald Ostberg Amundsen si aggiudica l’anomalo inseguimento di 22km in tecnica classica di Davos , valido per la quinta tappa del Tour de Ski. En ... (sportface)

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 929 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 734 3 GOLBERG Paal NOR 720 4 VALNES Erik ... (oasport)

E ai tifosi dice: 'Lodiè uno degli sport più belli al mondo e la fatica che facciamo va vissuta 'live', venite a sostenerci a bordo pista!'. Le gare fiemmesi scatteranno sabato 6 gennaio ...La migliore delle azzurre è Caterina Ganz 23 In testa resta Jessie Diggins DAVOS (SVIZZERA) - Kerttu Niskanen si conferma la principale protagonista in tecnica classica nel diciottesimo Tour de Ski. ...La migliore delle azzurre è Caterina Ganz 23^. In testa resta Jessie Diggins DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Kerttu Niskanen si conferma la ...Il Tour de Ski 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, che si concluderà domenica 7 gennaio 2024, vede Federico Pellegrino scivolare dalla terza all'ottava posizione nella quint ...