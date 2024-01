Sci Alpino | Sofia Goggia | “Sci | format vecchio | serve innovare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Stagione come sempre iniziata su ottimi livelli perche continua a fare la storia dello Sci italiano. Già un successo quest’anno nel Super G di Sankt Moritz e altri due podi di cui uno nella discesa libera e un altro nel Super G, entrambi con un secondo posto. Insomma, quando si ricerca l’emblema di chi non molla mai e dà sempre il tutto per tutto, uno dei primi riferimenti che viene in mente è sempre l’atleta bergamasca. Di certo la voglia continua di migliorarsi è dettata anche dalla sana rivalità con Federica Brignone e anche di questo, ma ovviamente non solo, ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni di Repubblica.: “Sci. Brignone? Siamo entrambe la fortuna più grande dell’altra”...