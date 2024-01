Sci alpino | i precedenti di Federica Brignone a Kranjska Gora | primo podio nel 2012 | ma vittoria tabù

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nuovo anno, vecchia Coppa del Mondo di sci. Il Circo Bianco femminile continua la sua incessante stagione facendo tappa in Slovenia, precisamente a. Weekend dedicato alle discipline tecniche, con un gigante in programma il giorno dell’Epifania e uno slalom ventiquattro ore dopo. Mikaela Shiffrin vuole ulteriormente allungare in generale, ma l’azzurraè decisa a provare a far rimanere aperto il discorso. Sulla bellissima pista Podkoren la valdostana ha sì buoni ricordi, ma anche unda sfatare. Sui dossi sloveniha raccolto in passato due secondi posti, in una località che a livello femminile non è così consueta, con l’azzurra che ha disputato sei giganti in carriera senza mai uscire dalle ...