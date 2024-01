Schianto mortale | quattro giovanissimi coinvolti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nella serena serata del 4 gennaio, la tranquillità di Onigo di Pederobba è stata spezzata da un tragico incidente stradale lungo la Strada Regionale Feltrina. Intorno alle 20:00, due autovetture, un’Audi A3 e un Land Rover Discovery, sono state coinvolte in un incidente. A bordo delle due vetture si trovavanogiovani, tutti originari della zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente, caratterizzato da un impatto frontale devastante, sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato. Tuttavia, le esatte circostanze sono ancora in fase di indagine da parte dei carabinieri di Montebelluna. Il bilancio è gravissimo: un giovane di 22 anni, viaggiando da solo sull’Audi A3, ha perso la vita sul colpo. L’impatto con il Land Rover Discovery, che trasportava tre trentenni, è stato di una violenza inaudita. I sopravvissuti sono stati ...

