Schiacciatina di patate | pomodori e formaggio | più buona della pizza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ladinon richiede tempi di lievitazione, è facilissima da preparare ed è invitante e sfiziosa. Non dobbiamo impastare nulla: una volta grattugiate lee rosolate la carota e il porro, dovremo semplicemente preparare una pastella veloce a base di uova, farina e yogurt. Quando l’impasto sarà poi ben unito, lo cuoceremo una prima volta in forno, immediatamente, senza lunghe attese. Dopo meno di mezz’ora, possiamo sfornare e aggiungere ie ilgrattugiato. Inforniamo per una seconda cottura di un quarto d’ora appena e la nostrasarà pronta per essere servita e appagare anche i palati più raffinati. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si ...