Scavalcano la recinzione e rubano statuetta della Madonna

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A Cesena ignoti hanno rubato laracchiusa in una celletta, dopo aver scavalcato laed aperto la teca in vetro che la conteneva. Il presidente di quartiere ha ricordato al Pd le telecamere promesse dall'amministrazione e mai installate

Pochi mesi dopo, il giorno di Natale, sette ragazzilaed evadono: nel carcere si scatena la rivolta. Il Beccaria non è più l'IMP modello che era stato in passato: lo segnala il ...Pochi mesi dopo, il giorno di Natale, sette ragazzilaed evadono: nel carcere si scatena la rivolta. Il Beccaria non è più l'IMP modello che era stato in passato: lo segnala il ...Qualcuno si è avvicinato alla cella che racchiudeva la statuetta, forse nelle ore notturne, scavalcando la recinzione (comunque piuttosto bassa). E dopo aver arraffato l'oggetto sacro, si è dato alla ...