Scatta la digitalizzazione degli appalti | più trasparenza | meno burocrazia

Vale per tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e in quelli specialida oggi, martedì 2 gennaio, ladell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici , come previsto dal nuovo Codice degli appalti. Lasi applica a tutti i ...Poil'assunzione a tempo indeterminato Alla scadenza è prevista l'assunzione a tempo ..." conclude il ministro Zangrillo " per velocizzare il processo di innovazione e didella ...Manzella (Open Fiber): "La collaborazione con Comuni e Amministrazioni ci permette di fornire un’infrastruttura di telecomunicazioni all’avanguardia" ...Da ieri 2 gennaio 2024 è scattata la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. La digitalizzazione si applica a tutti i ...