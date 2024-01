Scandalo-Degni | questa è la prova che serve una riforma

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un consigliere della Corte dei Conti che rovescia sui social media giudizi sprezzanti sul governo e la maggioranza non è un caso di libertà di pensiero, è uno. Il risultato politico è lo sbraco istituzionale. L'indegno linguaggio del consigliereè la spia di un clima nebuloso che si sta addensando sul governo. Siamo solo all'inizio di una campagna che punta a destabilizzare la maggioranza (occhio all'inchiesta sulla famiglia Verdini, chiaramente diretta a colpire Matteo Salvini) con l'avvicinarsi del voto europeo. L'opposizione non è quella di Pd e Cinque Stelle, Elly Schlein e Giuseppe Conte sonofollower di menti ben più raffinate, quelle del piccolo establishment anti-meloniano, anti-popolare e anti-italiano. Cospirazione? No, è tutto visibile: il consigliere “indipendente”, la toga rossa, il tecnico, l'Azzeccagarbugli ministeriale, ...

