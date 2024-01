Sarà riesumato il cadavere di Liliana | una clamorosa svolta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovatail 5 gennaio del 2022 poco distante dall'ex ospedale pschiatrico di Trieste con la testa infilata in alcuni sacchi di plastica, il giallo sulla morte diResinovich, 63 anni, potrebbe sbiadirsi un po'. La sostituta procuratrice Maddalena Chergia titolare del procedimento ha infatti deciso di far riesumare il corpo stabilendo che si debba procedere «con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile». I nuovi accertamenti dovrebbero servire a stabilire la data esatta della morte di Lilly, così veniva chiamata la vittima. La possibilità della riesumazione delera stata già ipotizzata nelle scorse settimane e ieri dalla Procura di Trieste, guidata dal procuratore capo Antonio De Nicolo, è arrivata l'ufficialità. Di riesumazione «opportuna» ha parlato ...

Il giallo per la morte di Liliana Resinovich continua. La 63enne trovata senza vita 21 giorni dopo la sua scomparsa sarà riesumata "in una data che ... (247.libero)

... il primo cittadino si era vantato di aver '', spalleggiato dal sindaco di Terni Bandecchi,... Nonmai determinante per le decisioni! Come ribadito, la sua mancata elezione non deve ...... il primo cittadino si era vantato di aver "", spalleggiato dal sindaco di Terni Bandecchi,... Nonmai determinante per le decisioni! Come ribadito, la sua mancata elezione, non deve ...