Santangelo | dalla Regione pronti undici milioni per edilizia popolare per Capua e Teano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Caserta. LaCampania ha messo in campo “un importante piano di investimenti in favore dell’. L’Acer, infatti, ha in programma quasidi interventi per gli immobili die di“. Lo ha annunciato il consigliere regionale del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale della Campania Vincenzo. “Nello specifico, a breve (gli atti sono stati pubblicati già sulla Gazzetta ufficiale) partiranno lavori per 8.713.958,13 euro nel Comune die per 2.166.041,15 euro in quello di. Si tratta solo di una prima serie di lavori che interesseranno gli alloggi anche di altri Comuni della Provincia e della», ha concluso.