Sanità | infermieri | ' Pronto soccorso presi d' assalto | Ssn nave alla deriva'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - "Strutture ospedaliere in perenne sofferenza, incapaci di gestire, senza esporre la cittadinanza a gravi disagi, il repentino aumento di pazienti: la cronica carenza di personale e le lacune organizzative, in particolare la ben nota mancanza di posti letto per affrontare la prevista emergenza ricoveri, hanno trasformato il mese di dicembre in un vero e proprio inferno, da una parte per i professionisti della salute, costretti a rinunciare alle proprie ferie e a mettere sulle proprie spalle un macigno diventato insostenibile, dall'altra, viene messa nuovamente di frontecollettività, la dura realtà di un sistema sanitario che appare come una, che pare imbarcare acqua da tutte le parti". Così Antonio De Palma,dente nazionale del sindacato ...