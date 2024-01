Sanchez confermato? All’Inter servono delle risposte urgenti

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Alexisè l’attaccante che meno convince e che crea grandi dibattiti. Il cileno vuole rimanere, masul campo. PRESTAZIONI – Alexisnon convince proprio tra i tifosi dell’Inter. I due gol in Champions League, di cui uno decisivo con il Salisburgo a San Siro, non sono abbastanza per giustificare il suo ruolo da quarta punta. Il problema principale non sono però le sue prestazioni, bensì il suo nuovo modo di giocare. Il cileno non si comporta da attaccante, ricopre una zona di campo meno offensiva e più vicina al centrocampo. A Simone Inzaghi non serve assolutamente però questo apporto, perché senza Lautaro Martinez o Marcus Thuram l’unico che può sostituirli ed è di ruolo è Marko Arnautovic. L’austriaco non dà proprio grandissime garanzie dal punto di vista ...