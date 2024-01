Samardzic | si continua a trattare | frenata per i diritti d’immagine

Papàcura gli interessi di Lazar e con De Laurentiis sta cercando di trovare la quadra giusta sui diritti d'immagine . "In attesa di Pasquale Mazzocchi, il Napolia muoversi: per ...Il futuro di Lazara essere un rebus: il Napoli sta incontrando alcuni intoppi e un top club di serie A ne ha approfittato per inserirsiLazara essere un affare decisamente ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché l'affare Samardzic non è stato ancora concluso: "L’Udinese ha messo la firma in calce alla prima valutazione di Lazar Samardzic, la raffinata ...Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, durante una diretta streaming su Kick, ha fatto il punto sulle trattative del Napoli.